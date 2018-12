En quoi consiste le niveau d’alerte "urgence attentat" activé après l'attentat de Strasbourg ?

L'attentat de Strasbourg, qui a eu lieu le 11 décembre 2018, a fait passer le pays en posture "urgence attentat". Concernant les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense pourraient affronter un problème de taille. Déjà mobilisées lors du mouvement des gilets jaunes, ces unités sont actuellement épuisées. Pour cause, elles fonctionnent à flux tendu, avec très peu de jour de repos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.