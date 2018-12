Attentat de Strasbourg : la frontière franco-allemande placée sous haute surveillance

L'homme qui a ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg ce 11 décembre 2018 est toujours recherché par les autorités. Le contrôle des frontières reliant l'Allemagne et le pays a été renforcé. C'est une des mesures liées au niveau d'alerte "urgence attentat" visant à empêcher l'assaillant de prendre la fuite. Chaque véhicule est passé au peigne fin par les policiers allemands et français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.