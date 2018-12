Attentat de Strasbourg : l'agenda d'Emmanuel Macron chamboulé

Le président de la République a convoqué un conseil de défense à l'Elysée dans la matinée du 12 décembre 2018 face à la situation d'urgence attentat. Ce programme avait pourtant été supprimé de son agenda à cause de la crise des gilets jaunes. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise concernant le déplacement du chef de l'Etat à Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.