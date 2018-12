Attentat de Strasbourg : le "plan urgence attentat" est décrété dans tout le pays

L'attentat qui s'est déroulé durant la nuit du 11 décembre 2018 à Strasbourg, près du marché de Noël, a fait trois morts et treize blessés. Bien que le terroriste ait été blessé par les patrouilles du réseau Sentinelles, il a pu s'enfuir. Plus de 600 policiers et gendarmes sont à ses trousses dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.