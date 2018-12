Attentat de Strasbourg : pourquoi le suspect a-t-il échappé à la surveillance des autorités ?

Le profil de l’assaillant de Strasbourg est connu. C'est un fiché S ayant à son actif, 27 condamnations pour du droit commun. Il a plusieurs fois séjourné en prison où il s'est radicalisé et s'est retrouvé dans le collimateur des services de renseignement. Comment un tel individu n'a-t-il pas été surveillé après sa mise en liberté ? A quoi sert la fiche S ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.