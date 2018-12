Attentat de Strasbourg : qu'en pensent les politiques ?

Laurent Wauquiez, président des Républicains, a été le premier à réagir sur l'attentat de Strasbourg. Pour lui, il faut adapter le droit du pays à la lutte contre le terrorisme. Marine Le Pen, quant à elle, a tweeté que parmi les fichés S, on devrait expulser les étrangers pour pouvoir surveiller ceux qui ont la nationalité française. Sacha Houlié, député LaREM de la Vienne, lui, fait partie de ceux qui appellent les gilets jaunes à la responsabilité et à cesser les manifestations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.