Attentat de Strasbourg : comment réagissent les habitants de Koenigshoffen ?

Dans le quartier de Koenigshoffen, les habitants sont choqués après la fusillade du 11 décembre 2018 près du marché de Noël de Strasbourg. Les policiers ont quitté les lieux après avoir ramassé les indices dont ils avaient besoin pour mener l'enquête. Les habitants, quant à eux, se demandent comment ils n'ont pas pu remarquer cet individu qui amassait des armes et qui s'était radicalisé.