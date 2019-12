Attentat de Strasbourg : souvenir et émotions un an après

Le souvenir de l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre 2018, est à la Une des journaux. Un an après, les blessures et l'émotion sont toujours immenses. Pour les commerçants et les habitants, les bougies déposées sur le lieu du drame rappellent une triste nuit d'horreur. En mémoire des victimes, certains artisans du marché de Noël ont accroché un badge, une cathédrale ou encore un cœur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.