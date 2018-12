Attentat de Strasbourg : la traque du suspect se poursuit

L'assaillant de l'attaque à Strasbourg a été vu pour la dernière fois le 11 décembre 2018, à Neudorf, où un taxi l'a déposé, blessé. Depuis, les forces de l'ordre ont bouclé le secteur et ont commencé le quadrillage dans un atmosphère tendu. Un imposant dispositif a été mis en place pour le traquer. Les contrôles aux frontières ont également été renforcés pour éviter une fuite à l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.