Attentat de Strasbourg : une cérémonie d'hommages à la cathédrale

En hommage aux trois personnes décédées et des treize autres blessées, une veillée a eu lieu à la cathédrale de Strasbourg dans la soirée du 13 décembre 2018. Strasbourgeois comme touristes, croyants ou non, ont tenu à se recueillir ensemble. En sortant de la messe, la nouvelle de la fin de la traque du terroriste se répand dans les rues. Et même si l'ambiance n'est pas encore à la fête, le marché de Noël rouvrira ce vendredi 14 décembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.