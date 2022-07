Attentat du 14 juillet : Nice se souvient

Ce jeudi matin sur la Promenade des Anglais, les souvenirs de l'attentat hante encore les esprits. "Surtout le quatorze juillet, c'est dans notre mémoire" ; "Ce n'est plus comme avant. Il y a toujours cette pensée qui perturbe" ; "Il y a beaucoup d'émotions encore", lancent des habitants. Hager Ben Aouissi et sa fille de quatre ans ont été blessées ce soir-là. Les séquelles sont toujours bien présentes. Au procès en septembre, elle espère qu'on entendra leur besoin de prise en charge sur la durée. "On va pouvoir s'exprimer et être entendu sur l'impact terrible dans les vies qui ont été complétement abîmées", confie Hager. Chez ces grands-parents qui ont perdu leur petite-fille, les photos et les souvenirs sont partout. "Je n'arrive pas à réaliser qu'elle n'est plus là. C'est quelque chose d'incroyable", raconte la grand-mère. Du procès, ils attendent des réponses. "Nous, c'est ce que nous voulons, c'est d'apprendre le pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça. Quelles sont leurs motivations à arriver à un acte aussi cruel", rajoute le grand-père. TF1 | Reportage A. Flieller, K. Berg, D. Guido