Attentats du 13 novembre 2015 : quel bilan trois ans après ?

Trois ans déjà ont passé depuis les attentats du 13 novembre 2015. A ce jour, onze membres du groupe terroriste responsable de ces attaques sont incarcérés au pays et en Belgique. Cinq autres, toujours en cavale, sont sur le coup d'un mandat d'arrêt international. Le principal suspect Salah Abdeslam, lui, est resté muet depuis son arrestation et son comportement en prison semble de plus en plus inquiétant. De leur côté, les victimes de ces attentats attendent impatiemment le procès de ce commando. Trois ans après, les risques d'attaque terroriste sont-ils toujours aussi importants ? Quelles mesures ont été prises pour se parer à d'éventuels attentats ? Les détails avec Georges Brenier, spécialiste police de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13 novembre 2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.