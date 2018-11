Attentats du 13 novembre 2015 : le pays rend hommage aux victimes trois ans après

Une série d'attaques ont été perpétrées dans les agglomérations parisiennes dans la soirée du 13 novembre 2015. Des terroristes ont visé trois endroits différents à savoir le Stade de France, des terrasses à café et le Bataclan. Il s'agit des attentats les plus meurtriers ayant fait 130 morts et plus de 400 blessés. Ce 13 novembre 2018, une cérémonie a été organisée en hommage aux victimes sur tous les lieux du drame, en présence du Premier ministre Edouard Philippe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.