Attentats du 13 novembre 2015 : trois ans après, les survivants se souviennent encore du drame

Les habitants du 11ème arrondissement de Paris et des quartiers qui ont subi le drame du 13 novembre 2015 gardent encore les souvenirs de cette date. En effet, ces multiples attaques qui ont fait plusieurs morts et blessés restent encrées dans la mémoire des rescapés et des témoins de ces actes. C'est le cas de Jean-Luc Wertenschlag, voisin du restaurant "La belle équipe", qui avait assisté à toute l'attaque depuis la fenêtre de son appartement. Après le drame, il a décidé de rester vivre dans le quartier, pour faire face à sa manière à cette forme de barbarie qui a frappé le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.