Attentats à Trèbes et à Carcassonne : un après, l'émotion reste vive

Le premier anniversaire des attentats djihadistes de Carcassonne et de Trèbes va avoir lieu le 23 mars 2019. Des cérémonies pour rendre hommage aux victimes vont être organisées. A Trèbes, les forces de l'ordre sont toujours sous le choc après le décès du colonel Arnaud Beltrame. Ses collèges parlent du défunt avec respect et admiration.