Attentats de janvier 2015 : le souvenir de trois journées de folies meurtrières

Personne n'a oublié l'épouvantable folie meurtrière du 7 au 9 janvier 2015. En trois jours, 17 personnes ont été assassinées à la rédaction de Charlie Hebdo, dans une rue de Montrouge et à l'Hyper Cacher de Vincennes. Retour sur les cérémonies organisées ce jour en mémoire des victimes.