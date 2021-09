Attentats du 11-septembre : témoignages de Français à New York

Bruno Dellinger venait d'arriver dans les locaux de son entreprise au World Trade Center. À 8h46, un avion avait heurté la tour numéro un, celle où il travaillait. "Mes bureaux se trouvaient au 47e étage, à peu près au milieu de la tour. Et l'impact, lui, arrivait sur la façade nord où étaient mes bureaux, à une vingtaine d'étages au-dessus", raconte-t-il. Il vient de l'Hexagone exprès pour se recueillir sur le mémorial, inauguré il y a dix ans à la place des tours détruites. Bruno Dellinger était légèrement blessé à l'époque, mais profondément marqué. Évelyne Estey, elle, travaillait dans une tour en face qu'elle avait quittée en catastrophe. Mais cette Française, qui vit à New York depuis 38 ans, se souvient tout autant des jours d'après. "La ville était silencieuse. Il n'y avait personne sauf des tanks", se remémore-t-elle. Le 11 septembre 2001, le terrorisme a tué près de 3 000 personnes dans l'attaque des deux grattes-ciel. Des victimes de 90 nationalités. En tout, six ressortissants français ont perdu la vie et sept ont été blessés. Une cérémonie en leur mémoire se déroulera ce week-end au consulat de New York.