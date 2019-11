Attentats du 13 novembre 2015 : des cérémonies d'hommage émouvantes

Quatre ans après les attentats du 13 novembre 2015, des cérémonies d'hommage ont été organisées dans les cinq sites touchés par les commandos terroristes. Celles-ci ont débuté devant le Stade de France, là où a commencé la tragédie. Le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'Etat ainsi que la ministre de la Justice et le maire de Paris se sont rendus sur place. Rappelons que ces attaques ayant fait 131 morts et 413 blessés représentent "l'acte" le plus sanglant perpétré sur notre sol depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.