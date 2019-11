Attentats du 13 novembre 2015 : quand le procès aura-t-il lieu ?

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 est prévu pour 2021. Il débutera au premier semestre et va s'étaler sur plusieurs mois. Le procès sera hors normes, car il y aura plus de 1 700 parties civiles, près de 300 avocats et quatorze personnes mises en examen. Depuis ce drame, la menace terroriste est moins élevée, mais elle reste toutefois très forte selon la Direction générale de la sécurité intérieure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.