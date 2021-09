Attentats du 13-novembre : dans quelles conditions se déroule le procès ?

Ce mercredi, Georges Brenier nous détaille les conditions du procès des attentats du 13-novembre. Il explique que l'atmosphère sur place est très lourde. Un moment glaçant a par ailleurs marqué tout le public, des avocats et de nombreuses parties civiles. Il s'agit de l'arrivée de Salah Abdeslam dans le box des accusés. Une venue sous très haute sécurité du seul survivant du commando des terrasses du Bataclan et du Stade de France. À noter que Salah Abdeslam, en t-shirt noir, pantalon noir, masque noir et long cheveux noirs, a toujours sa barbe noire. Il est aussi le seul détenu isolé de ses complices présumés dans le box. On l'a également vu discuter avec ses avocats et lancer quelques regards dans la foule. Son arrivée, comme celle des complices présumés, s'est faite dans une ambiance très lourde. En outre, le tribunal a été mis sous cloche avec des dizaines de policiers armés jusqu'aux dents. La scène va durer un peu plus de huit mois.