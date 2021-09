Attentats du 13-novembre : ouverture d’un procès hors norme

Juger l'horreur tout en respectant la sérénité des débats. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 vient de s'ouvrir et rien dans la salle d'audience ne doit trahir la tension, la menace terroriste qui pèsera durant ces neuf prochains mois. Alors c'est autour du Palais de Justice de Paris que la sécurité a été renforcée comme jamais ce mercredi matin : plongeurs dans la Seine, chiens pour détecter les explosifs et surtout, des convois ultra-sécurisés pour conduire les onze accusés détenus jusqu'au centre de Paris. Le procès suscite l'intérêt du monde entier. Des journalistes issus de 58 pays sont accrédités pour le couvrir. Les victimes, eux, appréhendent la première confrontation directe avec les quatorze accusés. Mais elles se disent prêtes à vivre ce procès, celui des attentats djihadistes les plus meurtriers jamais connus dans le pays. Neuf mois pour comprendre précisément ce qui s'est passé cette nuit-là, neuf mois pour établir les responsabilités de chacun. Le plus gros procès de l'histoire du pays vient de s'ouvrir.