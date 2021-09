Attentats du 13-novembre : retour sur une nuit d'horreur

Chacun de nous s'en souvient, c'était un vendredi 13. Le chaos, la peur, cette nuit-là, neuf kamikazes sèment la terreur à Paris. Tout commence au Stade de France. Il est 21h16 en plein match France-Allemagne, quand la première détonation se fait entendre, puis deux autres. Trois kamikazes se sont fait exploser aux abords du stade. On compte un mort et des dizaines de blessés. Quasiment au même moment, le cœur de la capitale aussi est touché. En moins de 20 minutes, six terrasses ont été prises pour cible. Vers 21h47, les terroristes attaquent le Bataclan. Une vidéo montre la sortie de secours, avec des corps au sol et la fuite des spectateurs alors que les tirs continuent. A l'intérieur, les personnes prises au piège appellent la police, vite débordée. Les otages ont attendu 2h30 avant l'assaut de la police. Bilan, des centaines de blessés, 130 morts, des milliers de personnes traumatisées et un pays tout entier sous le choc.