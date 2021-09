Attentats du 13-Novembre : un procès historique et hors norme

Ce procès est l'un des plus grands dans l'histoire du pays, ne serait-ce que par le nombre des personnes impliquées. Il a fallu construire une salle d'audience à l'intérieur de la Salle des Pas Perdus du vieux palais de l'île de la Cité, là où la justice est rendue depuis des siècles. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 va s'ouvrir devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Il y aura 20 accusés dont quatorze présents, les six autres étant présumés morts, 330 avocats, 1 800 parties civiles, et des journalistes de 140 médias français et étrangers. La salle d'audience principale ne permettra pas d'accueillir tout le monde. Dix autres salles de retransmission ont été prévues. L'intégralité du procès sera filmée pour les archives. Une web radio sera également mise en service pour les parties civiles qui ne souhaitent ou ne peuvent se rendre sur place. Le dossier comporte 242 tonnes. Le procès doit durer jusqu'à la fin du mois de mai 2022. Des associations d'aides aux victimes et des psychologues seront présents au quotidien.