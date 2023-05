Attention à la fraude aux impôts ! Le 13H à vos côtés

On veut vous mettre en garde sur une fraude importante qui circule beaucoup en ce moment. C'est Cybermalveillance, l’organisme public qui lutte contre la cybercriminalité, qui alerte à ce sujet en cette période de déclaration des impôts. La fraude est particulièrement redoutable. Parce qu'on est en pleine période de déclaration de revenus, de vrais SMS sont actuellement envoyés par la DGFiP. Alors, à quoi ressemble le SMS frauduleux ? "Alerte DGFiP, pour des raisons de sécurité, veuillez confirmer votre numéro de téléphone mobile" et on vous donne rendez-vous sur un site internet via un lien. Si vous cliquez sur celui-ci, vous tombez sur un faux site des impôts qui ressemble alors en tout point au vrai, c'est extrêmement bien fait. On vous demande, comme sur le vrai site, votre numéro fiscal puis votre mot de passe. Ensuite, on vous demande comme dans le SMS de confirmer votre numéro de mobile. À ce moment-là, vous êtes renvoyé sur le vrai site des impôts, cela donne davantage de crédibilités à la manœuvre. Le risque est que vous avez donné toutes les clés d'accès à votre espace personnel des impôts. T. Coiffier