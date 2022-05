Attention aux arnaques au bois de chauffage !

Nelly Peltier utilise un sac de granulés de bois par semaine pour se chauffer. En février dernier, son fournisseur habituel est en rupture de stock. Elle s'est alors fait piéger en cherchant une solution sur Internet. Face à 20% de réduction, elle pense faire une bonne affaire et ne se méfie pas. En contactant le site, elle comprend qu'elle est victime d'une arnaque. "La livraison n'arrive pas, on n'a pas le nom du transporteur et l'entreprise ne répond pas au téléphone", explique-t-elle. Nelly Peltier porte plainte, prévient sa banque et se fait rembourser. Avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, la demande en bois explose. Les arnaqueurs vont même plus loin : ils attaquent les entreprises. Des escrocs ont usurpé le nom de la société de David Duchamp pour créer un faux site internet de vente en ligne. Les clients passent commande et ne sont jamais livrés. Comme les escrocs ont utilisé ses coordonnées, c'est vers lui qu'ils se tournent pour se plaindre. Les sites frauduleux comme ceux-ci se multiplient. Une plateforme spécialisée en a répertorié 1 600 rien qu'au mois d'avril. TF1 | Reportage M. Alibert, R. Roiné