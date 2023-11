Attention aux nouvelles arnaques par QR code

Dans les rues, ils sont sur l'horodateur, sur les abribus, ou encore à la pharmacie. Les QR code sont partout pour vous renseigner ou pour vous permettre de payer plus vite. Mais saviez-vous que certains sont en fait de faux-amis capables d'inspirer vos données personnelles ? Après les faux SMS et les faux mails, le QR code est le nouveau moyen d’action des malfaiteurs. Ces derniers remplacent les vrais QR code par des faux qui vous emmènent vers des sites pirates susceptibles de vous voler vos coordonnées bancaires. Tout est fait pour créer la confusion. Comment l'arnaque fonctionne-t-elle exactement ? Le malfaiteur génère un QR code via une plateforme spécialisée et y associe un lien vers un site frauduleux. Ce code vous est ensuite envoyé par mail ou est affiché dans un lieu public. La victime le scanne, entre ses informations bancaires. Pour le malfaiteur, il n'y a plus qu'à le récupérer. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans le piège ? Il faut bien vérifier le lien internet. Et si vous avez donné des informations personnelles, en cas de doute, une seule solution, contactez votre banque, faites opposition et portez plainte. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Rousset