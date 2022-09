Attention aux étiquettes trop alléchantes !

Il suffit de se promener dans le rayon des supermarchés pour trouver des étiquettes alléchantes mais trompeuses, par exemple : au rayon soupe. On a un délice de poireau aux noix de Saint-Jacques avec 3% de noix de Saint-Jacques. Ces miettes coûtent cher, la soupe est vendue plus de quatre euros. Ce n’est pas tout, une soupe aux langoustines avec 2% de langoustines ou encore un poulet basquaise au piment du Pays Basque qui ne contient que 0,01% de piments. Tout est bon pour attirer le consommateur. Un constat qui fait réfléchir. "Maintenant que je le sais, je n'en achèterais plus", confie cette femme. Les fabricants de ces produits sont-ils hors la loi ? Difficile à dire. "Il n’y a pas de minimum de pourcentage d’ingrédients qui est fixé par la réglementation. Simplement, l'information qui est donnée sur les emballages ne doit pas induire en erreur", explique Elsa Abdoun, journaliste chez Que Choisir. Alors pour ne pas se faire avoir, un seul conseil : bien lire la liste des ingrédients même si cela prend du temps. TF1 | Reportage V. David, C. Brousseau