Attention aux faux médecins sur Doctolib

Quelques clics sur Doctolib et en juin, une mère de famille prend un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour ses enfants. Elle envoie leur dossier médical, confidentiel. Mais le jour J, la téléconsultation n'est pas habituelle. "Je parle en acronyme et en face, le docteur ne comprend rien. Je continue juste pour avoir l'ordonnance", explique-t-elle. Une ordonnance qu'elle ne reçoit jamais mais une feuille de soins à la place. Là, tout s'éclaire. C'est un faux document. Elle prévient alors la plateforme, mais ne reçoit pas de retour. La fiche du médecin reste en ligne 18 jours. L'ordre des médecins s'inquiète désormais qu'il y ait eu d'autres patients arnaqués. Il y a bien des contrôles sur la plateforme, mais jusqu'alors, le médecin avait quinze jours pour fournir ses diplômes et pouvait déjà commencer à recevoir des patients. Depuis cette affaire, impossible d'exercer avant une vérification complète par Doctolib. Pour savoir si votre médecin a bien le droit d'exercer, vérifiez sur le site de l'ordre des médecins. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Casabonne