Attention aux nids-de-poule après la vague de froid

Sur certains axes, il faudrait presque slalomer pour les éviter, tant les nids-de-poule ont envahi la chaussée. Il y a les portions de routes à entretenir et autant de trous à reboucher au plus vite, obligatoirement par temps sec. "Quand il y a le soleil, on fait le tour de la ville pour reboucher les nids-de-poule", a affirmé Christophe Joncour, agent d'entretien de la voirie. Une opération simple, mais répétitive : des gravillons dans le nids-de-poule, du goudron puis une deuxième couche pour aplanir. Ces dernières semaines, les chutes de neige conséquentes et le passage répété des voitures ont provoqué des crevasses dans les chaussées. L'eau s'est infiltrée et le gel a fait ensuite éclater le bitume. Les nids-de-poule provoquent des dégâts pour les véhicules et des dangers potentiels pour les automobilistes. À Colmar, on restreint l'utilisation du sel en période de gel. Le salage ayant un effet aggravant sur la formation des nids-de-poule. L'entretien se fait nécessairement à la fin de l'hiver.