Attention aux SMS frauduleux pour la vignette Crit’Air

Un simple texto a failli faire perdre gros à une violoniste lyonnaise. Il y a dix jours, à la lecture du SMS, Virginie Fioriti croit payer sa vignette Crit'Air. "J'étais convaincue d'être dans une situation où il fallait régulariser la vignette Crit'Air avant le huit octobre", raconte-t-elle. Rapidement alertée par un ami, elle fait opposition avant d'être débitée. Comme des centaines d'autres personnes, elle a été victime d'un hameçonnage à la vignette Crit'Air. Un macaron désormais indispensable pour circuler dans toutes les villes qui ont été érigées des zones à faible émission. Les fraudeurs profitent de cet impératif pour vous escroquer. Vous recevez ce texto avec un lien. Un site avec toutes les apparences de l'administration. Vous donnez votre identité et vos coordonnées bancaires. Les fraudeurs n'ont plus qu'à débiter votre compte. Un piège pourtant évitable. "Il n'y a qu'un seul site qui est officiel pour commander sa vignette Crit'Air, et il n'y a que sur ce site qu'il faut aller", explique Jean-Jacques Latour, responsable cybersécurité. Les fraudeurs risquent jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Dubeau, P. Gardet