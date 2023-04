Attention, ces publicités peuvent vous ruiner !

Joëlle n'aurait jamais pensé perdre toutes ses économies à cause d'un simple clic sur Internet. Tout commence il y a quelques mois, lorsqu'elle souhaite faire fructifier son épargne. "J'avais un petit placement à faire, j'ai cherché avec l'ordinateur et j'ai trouvé quelque chose qui me semblait intéressant", rapporte-t-elle. Un livret très rémunérateur. Elle s'empresse de s'inscrire, encouragée par l'appel d'un soi-disant conseiller. Au total, 60 000 euros se sont très vite volatilisés. La retraitée a porté plainte et elle est loin d'être la seule victime. Sur Internet, ces faux conseillers n'hésitent pas à payer pour être référencés tout en haut des résultats de votre moteur de recherche. La promesse, des placements avec 6% de rendement, 100 000 euros de capital garantis. C'est quand vous vous inscrivez que tout commence. A chaque fois, un conseiller se fait passer pour un employé d'une vraie banque. Il vous invite à signer un contrat en ligne puis, à payer. Une fois l'argent versé, il disparaît avec le magot. Soixante annonces de ce type ont été repérées sur le moteur de recherche le plus utilisé. La plupart seraient encore en ligne. Pour l'heure, le géant d'Internet dit vouloir renforcer son dispositif de vérification de ces publicités. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Cazabonne