Attention, les chenilles processionnaires sont de retour

C'est un cauchemar pour les membres d'une famille. Depuis une semaine, ils sont envahis par des chenilles processionnaires. Ce sont de petites bêtes dont les poils urticants se disséminent dans l'air. Paul, Lucie et Clémence sont couverts de boutons et ça gratte. Les chenilles processionnaires ont pris d'assaut le chêne du jardin d'un refuge, leur arbre favori pour faire leurs nids. Pourtant, elles peuvent être mortelles pour les animaux. Pour s'en débarrasser, le seul moyen reste les sociétés spécialisées. Un temps sec, chaud et venteux, la météo de la dernière semaine a favorisé leur prolifération. Certaines forêts et écoles ont même dû fermer temporairement. Depuis quelques jours, les pharmacies ne désemplissent pas. A Valmonton (Moselle), on a écoulé des médicaments qui se vendent normalement en un an. "On va conseiller des antihistaminiques ou des soins locaux à base de cortisone", a expliqué le docteur Maxence Roy. Le phénomène devrait s'atténuer avec les pluies annoncées cette semaine.