Attention, les drapeaux de plage changent

La météo ne s'y prête pas encore, mais dès samedi, la baignade sera surveillée sur cette plage d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques). La grande nouveauté cette année, ce sont ces drapeaux qui en ont surpris plus d'un ce vendredi matin. Ces drapeaux rouge et jaune remplacent en fait les flammes bleues que vous connaissiez depuis 60 ans. Le responsable, Cyril Lafitte, nous explique : "les gens se baigneront désormais entre les drapeaux rouge et jaune, et c'est à l'extérieur des drapeaux à damier que les pratiquants et les écoles de surf pourront s'adonner au surf". Depuis le 1er mars, ils sont obligatoires sur toutes les plages françaises surveillées. "Aujourd'hui, l'Hexagone ressemblera un peu à ce qui se fait un peu partout dans le monde, là où il y a des drapeaux rouge et jaune sur les zones de baignade. Donc, les étrangers qui viendront ici ne seront pas surpris", lance Cyril. Le drapeau en bord de plage, lui, devient rectangulaire, mais sa couleur ne change pas : vert, jaune, rouge ou violet en cas de pollution. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet