Attention, neige et verglas sur les routes

Drôle de surprise pour les habitants du massif du Pilat ce lundi matin, bien qu’attendue, la neige est tombée en abondance. Jusqu’à 20 centimètres sur les hauteurs avec des températures qui avoisinent les moins sept degrés, difficiles d’enlever la glace. Dès quatre heures ce lundi matin, une dizaine de déneigeuses étaient à pied d’œuvre. Il faut rester vigilent, car la poudreuse forme des congères. Sur les petites routes, les conditions de circulation sont délicates. Dans la Loire, sur les principaux axes routiers, la chaussée est au noir, mais à 1 000 mètres d’altitude le vent ramène en permanence la neige sur la route. Les équipements sont obligatoires et la prudence reste de mise. Heureusement, aucun accident significatif n’est à déplorer. Si des poids lourds ont pu se trouver en difficulté, tout est rentré dans l’ordre en fin de matinée. Finalement, ce sont les piétons qui ont encore le plus de mal à se déplacer. Malgré ce progressif retour à la normale, il est néanmoins conseillé d’éviter d’utiliser son véhicule. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize