Atterrissage d'urgence à La Rochelle

Cet avion semble se poser tranquillement. Pourtant, au sol, tout le monde retient son souffle. Le bimoteur n'a plus de train d'atterrissage, il va se poser sur le ventre. Les équipes de sécurité de l'aéroport de La Rochelle (Charente-Maritime) ont tapissé le sol de mousse pour éviter que l'avion ne s'enflamme. Toute la procédure d'urgence a fonctionné, les deux pilotes à bord sont sains et saufs. Ils avaient eu le temps de prévenir la tour de contrôle et deux rafales de la base de Mont-de-Marsan (Landes) se sont succédé pour les assister en vol. L'appareil venu de Rouen effectue une mission de prise de photos au-dessus de La Rochelle. Les services de sécurité ont unanimement salué le sang-froid et le professionnalisme de l'équipage qui a permis d'éviter un drame. TF1 | Reportage C. Chapel, J. Alfonsi