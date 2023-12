Atterrissage forcé en ville : le pilote témoigne

Exactement six jours après son accident spectaculaire, Jean-Pierre Trimaille, 82 ans, est sorti de l'hôpital. Le pilote refuse le statut de héros. "Je pense que c'est un petit peu exagéré. Je suis très content d'avoir pu sauver la vie de mes deux stagiaires. On a eu un coup de chance extraordinaire", dit-il. Lundi dernier, en fin d'après-midi, alors que son élève s'apprêtait à atterrir à Toussus-le-Noble (Yvelines), les deux moteurs de son avion tombent en panne. Jean-Pierre Trimaille doit atterrir en urgence, de nuit, en plein centre-ville de Villejuif. "Il y avait des bâtiments partout, donc j'ai vu qu'il y avait une plateforme qui n'était pas éclairée, entre deux gros bâtiments. Je me suis dirigé vers cette plateforme en essayant de changer de réservoir et de faire repartir, au mois, un moteur. Ce qui n'a pas fonctionné", explique le pilote et instructeur. L'instructeur reprend les commandes, il ne panique pas. Selon lui, "l'expérience a été certainement un point favorable à décision". L'avion plane quelques minutes et finit par atterrir à quelques centimètres de la façade d'un immeuble. TF1| Reportage J. de Francqueville