Attestation d'assurance : bientôt la fin de la vignette verte

C'est un geste qui appartiendra bientôt au passé. Dans quinze jours, la carte verte d'assurance ne sera plus obligatoire sur les pare-brises des voitures. Une habitude que les Français ont adoptée depuis près de 40 ans. Désormais, ce seront 50 millions de documents en moins chaque année ; quelques centimètres carrés de papiers qui coûtent tout de même 60 millions d'euros aux assureurs. Certains recevront toujours une attestation. Mais si, cette année, vous ne recevez rien, pas de panique : vous êtes bien assuré ! Pour en être sûr, rendez-vous sur ce site Internet. Le numéro de la plaque d'immatriculation et celui de la carte grise suffisent pour vérifier que l'on est bien assuré. Un fichier numérique, à jour en temps réel, qui permettra de lutter contre la fraude. En effet, en cas de contrôle ou d'accident, les forces de l'ordre auront accès, avec la plaque, au numéro d'immatriculation de la voiture, au nom de l'assureur, au numéro de contrat d'assurance et sa période de validité. Aucun risque donc de recevoir une amende si vous êtes assuré. TF1 | Reportage J. Maviert, W. Wuillemin