Attestation de déplacement à plus de 100 km : ce qu'il faut savoir

Depuis le 11 mai, les Français sont libres d'aller où ils le veulent à condition de ne pas se déplacer à plus de 100 km de leur domicile. Au-delà de ce périmètre, une attestation de déplacement est obligatoire. Comme pour la version mise en place lors du confinement, l'octroi de ce document est assujetti à certaines règles. Quelles sont-elles ? Qui peut utiliser cette attestation ? D'autres documents sont-ils nécessaires ?