Attestation de sortie : les contrôles renforcés dans les transports

Dans l'Hexagone, 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la police constate un relâchement des habitants. La vérification des attestations de sortie des passagers sur l'unique ligne de tramway de la ville a donc été renforcée. De plus, pour limiter les récidives, le montant de 135 euros d'amende remonte à chaque nouveau contrôle.