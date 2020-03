Attestation dérogatoire : de nouvelles règles plus simples pour les travailleurs

On saura mardi si le confinement est appelé à durer. Mais depuis le week-end dernier, les règles ont changé pour les déplacements professionnels. Le gouvernement a effectivement pris des mesures pour simplifier les justificatifs qui permettent de sortir dans le cadre du travail. Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire, plus simple au niveau administratif, est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui a changé ?