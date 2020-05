Au 52e jour de confinement, les rues de Paris s'animent

À quatre jours du début du déconfinement, Paris n'a déjà plus rien d'une ville endormie. Ses quais ont perdu leur tranquillité. En revanche, le quartier latin du centre-ville n'a pas retrouvé ses étudiants. La mairie, elle, prévoit des pistes cyclables provisoires et une trentaine de rues piétonnisées pour limiter la circulation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.