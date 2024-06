Au bord des routes : le retour des bons fruits à bon prix

La tentation est grande, de s'arrêter sur la route pour acheter des fruits de saison. Pêches, abricots... avant tout, il faut goûter. Des fruits cueillis le matin même dans la Drôme. Certains voyageurs viennent chaque été et repartent le coffre plein. La qualité des produits, mais à quel prix ? Pour savoir si c'est une bonne affaire, on a comparé avec des fruits français achetés en grande surface. Pour un kilo de nectarine, on en a eu pour 4,50 euros à la caisse du supermarché, contre quatre euros chez le producteur. Des fruits vendus 50 centimes moins chers au consommateur et qui permettent au producteur de rentrer dans ses coûts. Le prix dépend aussi de la quantité de fruits récoltés. Sur les neuf hectares d'exploitation de Pascal Rochegüe, seulement 30 % des abricots ont résisté aux aléas climatiques. Des abricots vendus quelques minutes plus tard sur son étal. Pour des fruits espagnols achetés au supermarché, vous débourserez la même somme que pour des fruits français achetés chez le producteur. TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruere