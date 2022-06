Au bout du monde avec les habitants de L'Île-des-Pins

Ainsi se nomme L'Île-des-Pins, car son sol est recouvert de pins colonnaires. C'est la commune française la plus éloignée de Paris. Il y a 17 000 km qui séparent la Métropole de ce petit caillou posé sur l'océan Pacifique. Une terre d'émeraude qui regorge de trésors jusqu'au sous-sol. Mais le plus précieux d'entre tous, ce sont ses 2 000 habitants, les Kuniés. La chanson que chante Octave est la légende de la baie d'Upi. Elle donne une âme à chaque petit rocher baigné dans le lagon. Il la tient des anciens, les mêmes qui l'y ont appris à construire une pirogue, ces embarcations typiques de l'île. Et les eaux turquoises du lagon sont très poissonneuses. Elles nourrissent les habitants de l'île. Aujourd'hui, c'est un mulet qui va composer la base du plat traditionnel calédonien : le bougna. Noëlie prépare ce ragoût à base d'igname, de citrouille et de tout ce qui pousse ici au gré des saisons. Mais le secret de cette recette, c'est sa cuisson. Il a un goût fumé aux saveurs sucrées et salées. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier