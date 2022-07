Au camping, attention aux vols

C'est bien connu. En vacances, on oublie tout, y compris d'attacher son vélo. Joseph Charpentier, gérant de camping, le constate tous les jours. "Ils pensent que c'est sécurisé, que tout le monde est bienveillant mais ce n'est pas le cas", se désole-t-il. Il y a bien des caméras de surveillance un peu partout dans ce camping. Mais sans effraction, difficile de prouver le vol. Marilyne vient ici depuis quatorze ans et même avec ses petits-enfants, qui rentrent et sortent, elle reste toujours vigilante. Pour inciter les touristes à faire attention, les gendarmes sillonnent les rues de Biscarosse (Landes). Une application à télécharger permet d'entrer en relation 24h/24 avec les forces de l'ordre, et donne de bons conseils de sécurité aux estivants. "Quand on a des alertes sur des personnes suspectes ou des démarchages ou des escroqueries, là, nous allons mettre une alerte et donner des conseils de prévention associés à ce type d'infraction", explique le chef d’escadron Yasmine. Tous ces conseils vont permettre aux touristes de passer des vacances plus sures, et surtout de profiter de la plage et du soleil l'esprit tranquille. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau