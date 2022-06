Au Castellet, la passion des anciennes Formule 1

Pour l’occasion, certains ont ressorti des accessoires vintages. Les voitures, qui vont rouler tout le week-end sur le circuit du Castellet (Var), étonnent même les plus jeunes. C’est une autre époque de la F1, teintée de nostalgie. Beaucoup sont venus de loin pour la revivre, le temps d’un week-end. Cette histoire de passion est partagée entre les fans et les propriétaires de voitures, qui n’hésitent pas à ouvrir leur stand. Une Formule 1 Matra exposée n’a rien perdu de son bruit si caractéristique. Elle était pilotée en 1971 par Jean-Pierre Beltoise. Aujourd’hui, c’est Nicolas Matile, pilote Matra F1 MS120-B (1971), qui est au volant. "Ils sont très très durs à tenir sur la route. Et comme vous passez la vitesse à la main, vous conduisez tout le temps avec une main. Ce n'est pas évident de tenir sur la route", explique le pilote. Visiblement, cela procure beaucoup d’émotions dans les gradins. Certains se sont d’ailleurs équipés pour tenir tout le week-end au Castellet. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba