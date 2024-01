Au chaud chez moi sans monter le chauffage

Mardi matin, dans la commune de Bouliac (Gironde), il fera -4 °C. Face au froid, une retraitée a ses astuces. On commence par fermer les volets en début de la soirée. Les tapis au sol permettent aussi de garder les pieds au chaud. Il faut fermer les portes pour conserver au maximum la chaleur dans la pièce. Et contre toute attente, même lorsque les températures sont négatives, il faut aérer. Cela permet de chasser l’humidité dans le logement et d’avoir un air sec, donc plus facile à chauffer. Pour affronter le froid, certains sont allés s’équiper dans les magasins de bricolage. Une cliente opte pour des rideaux thermiques. C’est la promesse de 3 à 4 °C supplémentaires dans son logement. Autre conseil, vérifier l’isolation des portes et des fenêtres pour éviter les courants d’air. Comptez une dizaine d’euros pour vous procurer des adhésifs pour calfeutrer les menuiseries, si besoin. La dernière astuce consiste à s’équiper d’un film à coller derrière le radiateur. Il va renvoyer toute la chaleur vers la pièce au lieu d’en perdre une partie vers le mur. TF1 | Reportage A. Viera, N. Forestier