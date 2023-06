Au chevet de nos églises

Nathalie Velin a du caractère. Elle est maire de Guainville (Eure-et-Loir), 700 habitants, et se bat pour sauver son église Saint-Pierre datant du XVIe siècle. De l'humidité partout, des trous dans la toiture, coût des travaux 1 600 000 euros. Pour les Guainvillois, c'est un peu de la fierté du village qui est en jeu : "on est des anciens d'anciennes familles de Guainville, donc on y tient beaucoup, tout le monde y a été baptisé, marié" ; "puis, en plus, regardez, elle est belle en fin de compte, bien adossée sur sa petite colline-là, avec son clocher-là qu'on entend". Cela fait dix ans que Nathalie se bat dans un imbroglio administratif sans nom : "le département qui a fait un plan patrimoine devait me donner des fonds, mais il faut une convention Drac, et la Drac refuse de me donner la convention, donc, je n'ai pas de sous". En attendant, il faut bien limiter les dégâts. Gilles, le seul employé technique de la municipalité, fait ce qu'il peut. TF1 | Reportage J. Chubilleau, B. Chastagner