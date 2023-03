Au chevet des animaux de nos campagnes

Chaque matin, c'est une découverte pour Antoine. Avec une poignée de bénévoles, il prend soin des batraciens. En ce moment, ces petites bêtes quittent la forêt pour gagner leur lieu de reproduction futur. Il est situé de l'autre côté d'une route. Le filet est là pour les intercepter et les protéger. Mais il faut être là tous les jours pour ramasser les amphibiens. Résultats : les bonnes années, 8 000 crapauds, grenouilles ou tritons sauvés. "Avant qu'on ne fasse ça, tous les matins, on voyait des centaines de grenouilles et de crapauds écrasés sur la route. C'est une fierté de participer à cette protection de la nature", confie une femme. Une fois près de l'étang, les batraciens sont en sécurité. En ce moment, ils ne sont pas seuls à avoir besoin de nous. Certains oiseaux cherchent des endroits pour abriter leurs futures nichées. Voilà pourquoi de nombreuses associations proposent actuellement des ateliers pour fabriquer des nichoirs. C'est une première pour Mathilde et ses parents. Après deux heures d'efforts, le nichoir est prêt à être installé dans le jardin familial en respectant quelques règles : loin des chats, en hauteur et dos au vent. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse