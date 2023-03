Au chevet des animaux du salon

Il faut se rendre auprès de l'animal au plus vite et ne surtout pas perdre une seule minute. Un veau a du mal à respirer. Lionel Grisot, vétérinaire de garde au salon, doit intervenir en réalisant un premier examen de santé. Il diagnostique les symptômes classiques d'un coup de froid. Mais rassurez-vous, ce n'est rien de trop grave. Comme lui, douze vétérinaires venus de tout le pays se relaient nuit et jour pour veiller sur les 4 000 animaux du salon. Lors de notre passage sur place, c'est la santé d'un des moutons qui inquiète les équipes. "Déjà de l'extérieur, on voit qu'il n'est pas bien"; "Il a la tête qui est plutôt basse"; "Il n'a pas les oreilles tendues". L'animal ne se nourrit plus et est incapable de se tenir debout. Il est mis sous perfusion. C'est une intervention délicate, sous le regard inquiet de l'éleveuse. Le mouton va rester toute la journée en observation. Quant aux vétérinaires, ils reprennent déjà leur tournée et sont prêts à répondre à toutes les urgences du salon. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Gatineau