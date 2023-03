Au chevet des livres inestimables

"Le Petit Prince" dans une édition de 1946, illustré avec les aquarelles de Saint-Exupéry. Elise Haudiquert en a détaché toutes les pages pour pouvoir les consolider. Elle est devenue restauratrice de papiers par passion des livres, en témoigne ses boucles d'oreilles qu'elle a elle-même fabriquées. C'est un travail 100% artisanal. Elle utilise un ancien cousoir pour assembler les pages, du fil et une aiguille, on n'a encore rien trouvé de plus durable. Par petites touches, Elise restaure également d'anciennes reliures en cuir. Ce livre d'histoire date du XVIIème et ce très gros dictionnaire du XVIIIème. Ils étaient en très mauvais état. Normande d'origine, elle a choisi il y a dix ans de s'installer à Montmorillon (Vienne), une cité de l'écrit, qui compte encore quelques bouquinistes en activité, dont Robert De Jonghe. Elise a de quoi s'occuper dans son atelier. Les particuliers lui laissent toutes sortes d'objets à réparer, comme cet ancien globe terrestre tombé par terre, ou une affiche de cinéma qu'un collectionneur a glané dans une brocante. La restauration de papier peut aussi prendre des allures de mission de service public, comme la restauration de registres d'état-civil, dont les écrits doivent rester lisibles. C'est une obligation légale. Bien plus varié qu'on ne l'imagine, le métier d'Elise lui permet d'aller et venir de la petite à la grande histoire. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Boucher